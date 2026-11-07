Desaparecieron dos gatos en La Banda y ofrecen recompensa para encontrarlos

Los animales se perdieron en distintas fechas de octubre en el barrio Paraíso. Su familia los busca intensamente y pide colaboración a los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 13:08

Una familia del barrio Paraíso, en la ciudad de La Banda, atraviesa momentos de angustia por la desaparición de sus dos gatos, ocurrida durante el mes de octubre. Hasta el momento no tienen noticias sobre el paradero de los animales y mantienen una intensa búsqueda con la esperanza de volver a encontrarlos.

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El primero en desaparecer fue el gato rubio, de un año y diez meses, que está castrado. Según relató su dueña, se perdió el 1 de octubre, alrededor del mediodía, en inmediaciones de la Ruta 1, entre calles 8 y 9.

El segundo caso ocurrió el 27 de octubre, cuando desapareció Ángel, un gato macho de pelaje gris y blanco, de tres años y también castrado. Su dueña advirtió que no estaba en su casa alrededor de las 11.30 y comenzó inmediatamente a buscarlo.

Lo que más preocupa a la familia es que ninguno de los dos tenía la costumbre de alejarse de su hogar. Eran animales muy caseros y nunca habían permanecido tantos días fuera de la vivienda.

Desde entonces, sus dueños no dejaron de buscarlos. Recorrieron las calles llamándolos por sus nombres, consultaron con los vecinos, difundieron fotografías en grupos y redes sociales y comenzaron a colocar folletos en paradas y distintos sectores del barrio.

La familia ofrece una recompensa y solicita la colaboración de la comunidad. Piden que cualquier persona que haya visto a los gatos, los haya encontrado, esté alimentándolos o tenga información sobre su paradero se comunique al 3855068464.