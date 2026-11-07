Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras un violento episodio

El artista habría protagonizado un incidente en un casino de Concepción del Uruguay.

Hoy 12:57

Emanuel Noir fue detenido este sábado a la madrugada en la puerta del casino de Concepción del Uruguay -su ciudad natal-, ubicado en la calle Rocamora al 600.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Medios entrerrianos aseguraron que el líder del grupo Ke Personajes agredió a un policía que se encontraba haciendo adicionales en el lugar, y que le produjo heridas en la cara por los anillos que llevaba puestos.

El episodio se desencadenó cuando Noir intentó ingresar al establecimiento, que se encontraba cerrado. Tras discutir y pegarle a la persona que el impidió el acceso, fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Noir, que días atrás había sido noticia por interpretar el Himno a Concepción del Uruguay junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal, en un emotivo acto, será indagado en las próximas horas.

El grupo anunció recientemente su desembarco en Perú. Lo hará el 22 de mayo en el Arena de Lima. “La banda argentina que conquistó Latinoamérica con sus grandes hits llega para hacernos cantar y bailar de principio a fin”, deslizaron desde la productora encargada de organizar el show.

A fines de septiembre, Ke Personajes también estrenó una versión de “Me gusta todo de tí”, de Horacio Palencia. Se trató de una reinterpretación con la que decidió homenajear al público chileno.

La banda liderada por Emanuel Noir vivió un 2026 con gran éxito. Expandió su música a nivel global y desbloqueó destinos, como España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza. Para su segunda parte del tour, visitaron Neuquén, Mendoza y Olavarría.

Lás últimas presentaciones fueron en Colombia, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Salta y Rosario, donde hicieron sold out.