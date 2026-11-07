Franco Colapinto finalizó 14º en la última práctica y se enfoca en la clasificación

El piloto argentino cumplió con el último entrenamiento en el GP de Brasil y a las 15 afrontará la qualy.

Hoy 12:47

Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde buscó mejorar el rendimiento de su Alpine antes de la clasificación.

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El argentino marcó su mejor vuelta en 1m12s925, utilizando neumáticos blandos. Durante gran parte de la sesión trabajó con el compuesto medio, priorizando las simulaciones de ritmo de carrera y los ajustes en la puesta a punto del Alpine A526.

Junto a su ingeniero Stuart Barlow, Colapinto intentó corregir los problemas de estabilidad y tracción que había señalado después de las prácticas del viernes. Además, las condiciones de viento afectaron el comportamiento del monoplaza en algunos sectores del circuito.

Por su parte, su compañero Pierre Gasly terminó 11° con un registro de 1m12s644, superando al piloto de Pilar por 281 milésimas.

Después de ubicarse noveno y undécimo en las dos sesiones del viernes, Colapinto buscará mejorar sus tiempos en la clasificación de este sábado, desde las 15 (hora argentina), que definirá la grilla de largada para la carrera del domingo.

La actividad podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.