El reconocido oftalmólogo Guillermo Franz visitó Algo en Común y habló sobre prevención y salud visual

El profesional fue el primer invitado del nuevo segmento “Respirando Salud”, a cargo de la Lic. María Rosa Salto. Durante la entrevista, abordó la importancia de los controles oftalmológicos, los efectos del uso excesivo de pantallas y los principales cuidados para prevenir enfermedades visuales.

Hoy 11:24

El programa Algo en Común, conducido por Miguel Sayago, estrenó un nuevo espacio dedicado al cuidado de la salud. Se trata de “Respirando Salud”, un segmento a cargo de la licenciada María Rosa Salto que tuvo como primer invitado al reconocido médico oftalmólogo Dr. Guillermo Alejandro Franz.

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Durante la entrevista, el especialista abordó diferentes cuestiones relacionadas con la salud visual y remarcó la importancia de realizar controles periódicos, adoptar hábitos saludables y evitar la automedicación ante molestias oculares.

En ese sentido, Franz destacó que la formación profesional debe ir acompañada de empatía y tiempo para escuchar a los pacientes. Incluso reconoció que, pese al paso de los años y la experiencia, le cuesta realizar consultas rápidas porque considera fundamental conversar con las personas y explicarles cada situación.

“Me gusta hablar y explicarle a la gente”, expresó el profesional, al referirse a la importancia de generar un vínculo de confianza durante la atención médica.

Uno de los temas centrales de la charla fue la prevención de enfermedades oculares desde los primeros meses de vida.

El oftalmólogo explicó que actualmente los recién nacidos reciben controles oftalmológicos desde el primer mes, una instancia fundamental para detectar posibles patologías de manera temprana.

También señaló que los controles continúan durante el crecimiento, con nuevas evaluaciones alrededor de los seis meses y posteriormente, para determinar si existen problemas visuales que requieran tratamiento o el uso de anteojos.

Franz remarcó que algunas enfermedades poco frecuentes pueden tener consecuencias graves si no son detectadas a tiempo, por lo que insistió en la necesidad de cumplir con los controles indicados.

Otro de los puntos abordados fue el aumento de las consultas por molestias oculares, especialmente las relacionadas con el ojo seco y las pequeñas contracciones involuntarias del párpado, conocidas popularmente como fasciculaciones.

El especialista explicó que factores como el estrés, el exceso de cafeína, la contaminación ambiental y las largas horas frente a dispositivos electrónicos pueden favorecer la aparición de estos síntomas.

En relación con las pantallas, indicó que en los adultos pueden provocar fatiga visual y sequedad ocular. Esto ocurre porque, al concentrarse en una distancia cercana durante períodos prolongados, los músculos encargados de enfocar y coordinar los movimientos de los ojos trabajan de manera sostenida.

Por ese motivo, recomendó realizar pausas durante el uso de computadoras y celulares y recurrir a lubricantes oculares cuando corresponda.

También advirtió sobre la automedicación y el uso de gotas descongestivas que contienen corticoides. Explicó que estos medicamentos pueden ser útiles para determinadas enfermedades, pero deben utilizarse bajo indicación profesional, ya que no son adecuados para todos los pacientes.

Franz hizo especial hincapié en los efectos que puede tener el uso excesivo de pantallas durante la infancia.

Según explicó, existe evidencia que relaciona el aumento de las actividades de visión cercana y la menor exposición a la luz natural con una mayor aparición de miopía en niños.

En ese contexto, remarcó la importancia de limitar el tiempo frente a celulares, tabletas y otros dispositivos, especialmente durante las edades tempranas, y fomentar las actividades al aire libre.

La prevención, sostuvo, comienza con pequeños hábitos cotidianos que pueden marcar una diferencia importante en el desarrollo visual.

Durante la entrevista también se refirió al glaucoma, una enfermedad que puede avanzar de manera silenciosa y provocar una pérdida progresiva de la visión.

El médico explicó que puede presentarse incluso en personas que no tienen miopía y recomendó realizar controles de presión ocular, especialmente a partir de los 40 años.

Otro de los aspectos destacados fue el cuidado de la salud visual en pacientes con diabetes. Franz advirtió que muchas personas no toman conciencia de las consecuencias de esta enfermedad hasta que aparecen complicaciones.

En ese sentido, señaló que mantener una alimentación adecuada, realizar actividad física y cumplir con los controles médicos resulta fundamental para prevenir complicaciones como la retinopatía diabética.

Finalmente, el especialista recomendó evitar el uso de pantallas hasta altas horas de la noche, debido a su impacto sobre la producción de melatonina y el descanso.

La visita del Dr. Guillermo Alejandro Franz al programa Algo en Común permitió abordar temas cotidianos que muchas veces pasan inadvertidos, pero que resultan fundamentales para preservar la salud visual. A través del nuevo segmento “Respirando Salud”, el ciclo busca acercar información y consejos de profesionales para promover la prevención y mejorar la calidad de vida.