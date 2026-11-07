Detuvieron en Córdoba a un joven acusado de estafa en Añatuya y buscan 222 animales vacunos

Una comisión policial santiagueña viajó a la localidad de Idiazábal para cumplir una orden judicial. El detenido tiene 27 años y fue trasladado a Añatuya. Su padre también es investigado y no pudo ser localizado.

Hoy 11:13

Un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 41 y la Departamental 13 de Añatuya permitió detener en la provincia de Córdoba a un joven de 27 años, acusado de estafa y defraudación, en el marco de una investigación vinculada con la firma Caporal S.A.S.

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El procedimiento se llevó adelante en la localidad cordobesa de Idiazábal, en cumplimiento de un exhorto dispuesto por el Juzgado de Control y Garantías N.º 1, a solicitud del Ministerio Público Fiscal. La medida contemplaba la detención de dos personas investigadas y el secuestro de 222 animales vacunos.

La causa es impulsada por el fiscal auxiliar Guillermo Farías, a partir de denuncias presentadas por damnificados de apellido Heffner contra los responsables de la firma comercial.

Durante el operativo, los uniformados allanaron una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, en Idiazábal, donde concretaron la detención del joven y procedieron al secuestro de un teléfono celular iPhone Pro de color azul, que quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, el padre del detenido, también involucrado en la investigación, no fue localizado durante el procedimiento y continúa siendo buscado por las autoridades.

La comisión policial también se trasladó al establecimiento rural San José, vinculado con la firma investigada, con el objetivo de localizar los 222 vacunos cuyo secuestro había sido ordenado judicialmente. Sin embargo, el resultado del procedimiento fue negativo, ya que los animales no se encontraban en el predio.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven detenido fue trasladado a la Alcaidía de Añatuya, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer el paradero de los animales y localizar al segundo involucrado, en el marco de las actuaciones judiciales por presunta estafa y defraudación.