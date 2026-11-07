Mostraban ofertas de ropa en un vivo por redes sociales y un auto las sacó del aire

A pesar de peligroso momento que vivieron las vendedoras, luego de que el auto rompiera la vidriera y entrara al local, las dos sobrevivieron.

Hoy 12:39

Un automóvil irrumpió en una tienda de ropa de Manaus (Brasil) durante una transmisión en vivo de ofertas especiales del Black Friday el 5 de noviembre.

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La conductora declaró a la Policía que se quedó dormida al volante y perdió el control del vehículo. Una empleada sufrió heridas leves en el hombro y recibió atención médica en el lugar.

En el video difundido en redes sociales se observa cómo el auto choca de forma repentina y genera alarma entre los presentes.