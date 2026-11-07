Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 25º
X
Lo + Viral

Mostraban ofertas de ropa en un vivo por redes sociales y un auto las sacó del aire

A pesar de peligroso momento que vivieron las vendedoras, luego de que el auto rompiera la vidriera y entrara al local, las dos sobrevivieron.

Hoy 12:39
Momento del choque

Un automóvil irrumpió en una tienda de ropa de Manaus (Brasil) durante una transmisión en vivo de ofertas especiales del Black Friday el 5 de noviembre. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conductora declaró a la Policía que se quedó dormida al volante y perdió el control del vehículo. Una empleada sufrió heridas leves en el hombro y recibió atención médica en el lugar. 

En el video difundido en redes sociales se observa cómo el auto choca de forma repentina y genera alarma entre los presentes.

TEMAS Brasil
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida
  2. 2. Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán
  3. 3. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  4. 4. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
  5. 5. Identificaron a las dos víctimas fatales del trágico choque de motos en la Costanera de La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT