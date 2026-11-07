Argentina podría tener hasta ocho equipos en la Copa Libertadores 2027: qué tiene que pasar

Belgrano, Boca y Argentinos Juniors ya aseguraron su clasificación, mientras que Rosario Central busca quedarse con otro boleto. Los resultados de las finales continentales podrían ampliar la presencia argentina en el certamen.

Hoy 12:15

El fútbol argentino podría contar con hasta ocho representantes en la Copa Libertadores 2027, aunque para alcanzar esa cifra necesitará una combinación de resultados en las próximas semanas, con Boca y Estudiantes de La Plata como protagonistas de dos finales internacionales.

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Por el momento, Belgrano, Boca y Argentinos Juniors ya tienen asegurada su participación. El Pirata consiguió el boleto al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, mientras que el Xeneize y el Bicho obtuvieron sus plazas mediante la tabla anual.

Este sábado se definirá el tercer clasificado por esa vía, lugar que actualmente ocupa Rosario Central y que otorga el acceso a la segunda fase previa del certamen.

Los otros dos cupos habituales corresponden a los campeones del Torneo Clausura y la Copa Argentina, que ingresarán directamente a la fase de grupos. Si alguno de esos equipos ya está clasificado, su plaza se trasladará al siguiente mejor ubicado de la tabla anual.

Qué tiene que pasar para que Argentina tenga ocho representantes

La posibilidad de ampliar la cantidad de participantes depende de dos definiciones internacionales.

Boca deberá conquistar la Copa Sudamericana 2026, cuya final disputará ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por su parte, Estudiantes de La Plata tendrá que vencer a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Si ambos equipos se consagran campeones, Argentina podría alcanzar un total de ocho representantes, ya que los títulos continentales otorgan plazas adicionales para la siguiente edición.

Cómo se reparten los seis cupos habituales

Campeón del Apertura: Belgrano, a fase de grupos.

Belgrano, a fase de grupos. Campeón del Clausura: a fase de grupos.

a fase de grupos. Campeón de la Copa Argentina: a fase de grupos.

a fase de grupos. Primero de la tabla anual: a fase de grupos.

a fase de grupos. Segundo de la tabla anual: a fase de grupos.

a fase de grupos. Tercero de la tabla anual: a segunda fase previa.

Con Boca y Argentinos ya clasificados, la última fecha del Clausura terminará de ordenar los puestos de la tabla anual.

De esta manera, la presencia argentina en la Libertadores 2027 todavía puede crecer, con las finales de Boca y Estudiantes como escenarios decisivos para ampliar los cupos del país en el torneo más importante del continente.