Ante 40.000 fieles en Uruguay, el papa León XIV llamó a construir puentes y fortalecer los vínculos

Durante una multitudinaria misa celebrada en Paysandú, el pontífice destacó la importancia de la solidaridad, la educación de las nuevas generaciones y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Hoy 12:23

El papa León XIV encabezó este sábado una multitudinaria misa en la ciudad de Paysandú, Uruguay, ante aproximadamente 40.000 fieles, en el marco de su gira por Sudamérica, que también incluye visitas a la Argentina y Perú.

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La celebración religiosa se desarrolló en el Parque París Londres, donde el Sumo Pontífice ofreció un mensaje centrado en la fraternidad, la solidaridad y la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas y las comunidades.

Durante su homilía, León XIV invitó a los presentes a construir puentes y estrechar lazos, tomando como referencia el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con la ciudad argentina de Colón, en Entre Ríos.

El pontífice utilizó esa imagen para reflexionar sobre la importancia del encuentro, el diálogo y la unión entre los pueblos, y alentó a los fieles a transmitir la fe mediante acciones concretas de cercanía y servicio.

Otro de los ejes de su mensaje fue la formación de niños y jóvenes. En ese sentido, destacó la responsabilidad de las familias y las comunidades en la transmisión de valores y en el acompañamiento de las nuevas generaciones.

Asimismo, remarcó la importancia de acompañar a las personas mayores, sostener a las familias y brindar ayuda a quienes atraviesan situaciones de necesidad, como parte del compromiso social de la Iglesia.

La misa constituyó uno de los acontecimientos centrales de la visita de León XIV a Uruguay, país que recibe nuevamente a un pontífice después de casi cuatro décadas.

La gira papal continuará en la Argentina, donde se espera una importante convocatoria de fieles y una agenda de actividades religiosas e institucionales.