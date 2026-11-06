Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 26º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Gimnasia e Independiente Rivadavia se juegan la clasificación a los playoffs en un clásico decisivo

El Lobo y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la última fecha del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar para asegurar su lugar en octavos de final.

Hoy 15:00

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán este sábado 7 de noviembre, desde las 15, una nueva edición del clásico mendocino en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a los playoffs y podrían dejar eliminado a su máximo rival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida
  2. 2. Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán
  3. 3. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  4. 4. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
  5. 5. Identificaron a las dos víctimas fatales del trágico choque de motos en la Costanera de La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT