EN VIVO I Gimnasia e Independiente Rivadavia se juegan la clasificación a los playoffs en un clásico decisivo

El Lobo y la Lepra se enfrentarán este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la última fecha del Torneo Clausura. Ambos necesitan sumar para asegurar su lugar en octavos de final.

Hoy 15:00

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán este sábado 7 de noviembre, desde las 15, una nueva edición del clásico mendocino en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a los playoffs y podrían dejar eliminado a su máximo rival. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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