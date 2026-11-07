El intendente Benavente recibió a delegación de niños de la ciudad de Paclin en el Parque del Encuentro

La delegación de Paclín llegó a la capital santiagueña como premio por ganar un torneo de fútbol. Los chicos recorrieron el Parque del Encuentro y otros espacios emblemáticos de la ciudad.

Hoy 14:42

El intendente de la Capital, Mario Benavente, recibió en el Parque del Encuentro a una delegación de 60 niños de Paclín, Catamarca, quienes llegaron a Santiago del Estero acompañados por profesores y tutores para disfrutar de una jornada turística y recreativa.

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La comitiva estuvo encabezada por el intendente de Paclín, Eduardo Menecier. Los pequeños visitantes habían resultado ganadores de un torneo de fútbol organizado por su municipio y recibieron como premio un viaje para conocer los principales atractivos de la capital santiagueña.

Durante el encuentro, Benavente dio la bienvenida a los niños, quienes disfrutaron de la experiencia del Transbordador Espacial Mama Antula I y participaron de una visita guiada por las instalaciones del Parque del Encuentro.

La delegación también recorrió otros lugares representativos de la ciudad, entre ellos el Estadio Único Madre de Ciudades y el Centro Cultural del Bicentenario, como parte de las actividades programadas para su estadía.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario Legal y Técnico, Daniel Kobylañski; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Turismo, Diego Brunet, y otros funcionarios municipales.

La visita permitió a los niños catamarqueños conocer distintos espacios turísticos, culturales y recreativos de Santiago del Estero, en el marco del viaje obtenido por su participación deportiva.