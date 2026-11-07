Escándalo policial en La Banda: intervinieron dos comisarías y desplazaron a sus jefes

Un fuerte revuelo se generó en el ámbito policial bandeño luego de que la Jefatura de Policía resolviera intervenir la Comisaría 15 y la Comisaría del Menor y la Mujer, dependencias que funcionan en un mismo edificio, y apartar preventivamente a sus respectivos responsables.

Hoy 14:59

La medida se habría adoptado a partir de una serie de denuncias y cuestionamientos por presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de ambas reparticiones. El caso ya se encuentra bajo la órbita de la División de Asuntos Internos, que lleva adelante las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

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Según trascendió, las primeras averiguaciones apuntan a supuestos episodios de carácter privado que habrían tenido lugar en la terraza del edificio policial y en los que estarían involucrados varios integrantes de la fuerza. Además, se intenta determinar si esas situaciones habrían estado relacionadas con presuntos privilegios, favores o beneficios laborales para determinados efectivos.

El conflicto habría comenzado a ganar dimensión a partir de diferencias y sospechas dentro del propio entorno de los uniformados. Distintos planteos y denuncias, algunas de ellas de carácter anónimo, habrían llegado a las autoridades y motivado una revisión de lo que sucedía puertas adentro de las dos dependencias.

Con el avance de las actuaciones, la conducción policial habría considerado necesario disponer la intervención de ambas unidades y separar de manera preventiva a quienes estaban al frente de ellas, mientras se profundiza la investigación administrativa.

El episodio generó comentarios y repercusiones en distintas dependencias policiales de Santiago del Estero. Sin embargo, hasta el momento, no hubo información oficial detallada sobre los hechos denunciados ni sobre la identidad de los efectivos que podrían estar alcanzados por las actuaciones.

Ahora, la División de Asuntos Internos deberá reconstruir lo ocurrido, analizar las denuncias y establecer si existieron conductas contrarias a las normas que rigen el funcionamiento de la institución policial.