Una nueva protesta en París contra el costo de vida terminó con incidentes y enfrentamientos con la policía

La movilización reunió a miles de estudiantes y trabajadores que reclamaron mejoras económicas y reformas educativas. Aunque la marcha transcurrió mayormente en calma, hubo disturbios durante la desconcentración y un importante operativo de seguridad.

Hoy 18:56

Una nueva jornada de protestas se desarrolló este sábado 7 de noviembre en Francia, con una importante movilización en París contra el aumento del costo de vida y en reclamo de reformas educativas. La manifestación principal transcurrió sin mayores inconvenientes, pero terminó con incidentes y enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas de seguridad.

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La marcha autorizada en la capital francesa comenzó en la plaza de la República, recorrió el boulevard Voltaire y tuvo como destino la plaza de la Nación. Según el Ministerio del Interior, unas 46.000 personas participaron de la movilización en París. A nivel nacional, las autoridades contabilizaron 146.000 manifestantes en 141 acciones realizadas en distintas ciudades del país.

Las organizaciones estudiantiles y sindicales ofrecieron cifras superiores. La intersindical juvenil estimó que hubo 250.000 participantes en todo Francia, de los cuales 75.000 se movilizaron en la capital.

Los momentos de mayor tensión se produjeron en la plaza de la Nación, durante la desconcentración. Según la Prefectura de Policía, un grupo de alrededor de 200 personas protagonizó incidentes contra los efectivos cuando estos intentaban detener a un hombre que había prendido fuego a un contenedor de basura. Posteriormente, otros dos recipientes fueron incendiados sobre el boulevard Voltaire.

Ante la situación, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo de dispersión y solicitaron la evacuación de la zona. Se escucharon detonaciones de granadas, mientras algunos manifestantes continuaban en el lugar. Los efectivos señalaron que los incidentes fueron protagonizados por grupos radicales que intentaron alterar el desarrollo de la jornada.

En paralelo, los Chalecos Amarillos realizaron una convocatoria independiente en la plaza de la Concordia, pese a que la concentración había sido prohibida por las autoridades. En ese contexto, dos referentes del movimiento, Benjamin Ball y Azelma Sigaux, fueron detenidos frente a la Asamblea Nacional y trasladados a una comisaría, donde quedaron bajo custodia policial.

El operativo de seguridad involucró a 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio francés. Además de París, se registraron incidentes y enfrentamientos en ciudades como Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Nantes y Grenoble, entre otras. Según los primeros balances oficiales difundidos durante la noche, hubo al menos 360 detenciones en el país.

Durante la movilización parisina también se escucharon consignas como “Huelga general”, “Aquí estamos” y “Macron, dimisión”. Los estudiantes y trabajadores reclamaron medidas concretas para mejorar el poder adquisitivo y las condiciones educativas.

La convocatoria de este sábado fue la cuarta jornada consecutiva de movilizaciones durante los fines de semana. Sin embargo, las cifras oficiales reflejaron una disminución progresiva de la participación: el 17 de octubre se habían contabilizado 550.000 manifestantes; el 24 de octubre, 410.000; y el 31 de octubre, 320.000.

Los reclamos continuarán durante los próximos días. Los sindicatos de la Educación Nacional y de la enseñanza superior convocaron a una nueva huelga para el martes 10 de noviembre, con el objetivo de mantener la presión sobre el Gobierno francés.