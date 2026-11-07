Un joven de 26 años murió tras un choque frontal entre dos camiones en la Ruta 16

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, cerca de Los Pirpintos, departamento Copo. La víctima era oriunda de Charata, Chaco.

Hoy 18:37

Un violento choque entre dos camiones ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 16 terminó con la muerte de un joven de 26 años. El siniestro se registró alrededor de las 00:30 horas, a la altura del establecimiento El Jewal, a unos cuatro kilómetros de la localidad de Los Pirpintos, en el departamento Copo.

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De acuerdo con el informe policial, uno de los vehículos involucrados era un Mercedes Benz que circulaba de oeste a este. Al volante se encontraba Caldez, de 29 años, quien viajaba acompañado por Ortiz, de 28. Según manifestó el conductor, intentó esquivar una motocicleta que se desplazaba sin luces, pero en esa maniobra terminó colisionando con otro camión que avanzaba en sentido contrario.

El segundo rodado era un Ford Cargo, conducido por Chaparro, de 26 años, quien iba acompañado por Ibáñez, también de 26. El impacto se produjo sobre el sector del conductor del camión y provocó heridas de extrema gravedad a Chaparro.

Tras el choque, personal sanitario del hospital de tránsito de Los Pirpintos acudió al lugar. El médico Hugo Amaro Sayago constató el fallecimiento del joven, quien presentaba fracturas en un brazo y una pierna, además de traumatismos de cráneo y tórax. La víctima tenía domicilio en Charata, provincia del Chaco.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción, personal de la Comisaría Comunitaria N° 43 y Criminalística. Por disposición del fiscal Gabriel Gómez, se ordenaron pericias, el secuestro de ambos camiones, entrevistas a los involucrados y pruebas de alcoholemia.

Además, se dispuso la demora del conductor del Mercedes Benz mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar cómo se produjo el siniestro.