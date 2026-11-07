Boca rompió la malaria: hacía cuánto no era campeón

El Xeneize venció de forma épica a Defensa y Justicia, se consagró campeón en la tabla anual y así cortó una sequía que viene desde inicios de 2023, cuando ganó la Supercopa Argentina del año anterior. Desde entonces, había disputado 15 torneos sin poder coronarse.

Hoy 21:08

Boca Juniors puso fin a una larga sequía de más de tres años sin títulos al derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y consagrarse campeón de la Tabla Anual 2026. El gol agónico de Enner Valencia le permitió al equipo de Rodolfo Arruabarrena dejar atrás una etapa marcada por las frustraciones deportivas.

La última vuelta olímpica del Xeneize había sido en marzo de 2023, cuando conquistó la Supercopa Argentina 2022 tras golear 3-0 a Patronato con un triplete de Darío Benedetto. Desde entonces, el club atravesó una extensa racha sin poder sumar nuevas estrellas.

Durante ese período, Boca perdió tres finales: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional, ambas frente a Racing, además de la recordada final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, en la que cayó 2-1 durante el tiempo suplementario.

La mala racha también incluyó cinco eliminaciones en semifinales y otros golpes importantes, como la eliminación ante Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025, la despedida en fase de grupos del Mundial de Clubes y la caída frente a Huracán en los octavos de final del Apertura 2026.

Ahora, con el primer título de Juan Román Riquelme como presidente, Boca buscará aprovechar el envión anímico para seguir sumando trofeos. El equipo todavía tiene por delante la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y los playoffs del Torneo Clausura.