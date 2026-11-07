Marcha del Orgullo: una multitud reclamó más derechos y medidas contra la violencia hacia la comunidad trans

La 35ª edición reunió a organizaciones y colectivos de distintas provincias en Buenos Aires. El documento leído frente al Congreso pidió una Ley Integral Trans, una pensión reparatoria y respuestas ante los ataques por prejuicios. También hubo testeos gratuitos de VIH y shows de La Joaqui y María Becerra.

Hoy 21:34

Una multitud participó este sábado de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que combinó celebración, música y reclamos por la ampliación de derechos. La movilización tuvo como uno de sus principales ejes la situación de la comunidad trans, con pedidos de mayor protección frente a la violencia, asistencia estatal y políticas públicas que garanticen la inclusión.

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Las actividades comenzaron a las 10 con una feria de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos independientes que ocupó la calle Cerrito, entre Sarmiento y avenida Belgrano, además de la Plaza de los Dos Congresos. Entre las propuestas también se destacó la Feria del Libro LGBTIQ+, que reunió publicaciones y espacios de distintas organizaciones.

Pasadas las 11, la música comenzó a sonar en dos escenarios. En el espacio Nadia Echazú, ubicado en el cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, se presentaron Juli Martorell, Santi Magliocco, Aquafinna, Ambik, Aimel y los DJ Juana Rusa y Alan Fabulous, entre otros artistas. También hubo un homenaje a Gilda, a 30 años de su fallecimiento, a cargo de Tita Print.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de La Joaqui, quien aprovechó su participación para expresar un mensaje contra la homofobia y la discriminación. “Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay”, afirmó ante los asistentes. Además, agradeció la invitación y sostuvo: “Estoy muy contenta de estar acá, me siento honrada. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, así que que sigan hablando mal. Los quiero, los aprecio, es un honor, significa un montón para mi carrera estar con ustedes”.

En el escenario principal Carlos Jáuregui, montado frente al Congreso Nacional, la conducción estuvo a cargo de Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco. Por allí pasaron Six Sex, Martín Cirio, K4OS, el DJ Fabián Jara y Blujaus, mientras que María Becerra fue una de las grandes figuras de la jornada y estuvo a cargo del cierre musical.

El desfile central de las columnas comenzó alrededor de las 16 y avanzó hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde cerca de las 18 se leyó el documento elaborado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO). El texto expresó el rechazo a las políticas de ajuste y exclusión del Gobierno nacional y reunió los principales reclamos de las organizaciones participantes.

Entre los pedidos se destacó la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, que contempla una pensión y asistencia específica para travestis y mujeres trans adultas mayores. La iniciativa busca dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que atravesó históricamente este sector, además de promover el reconocimiento de las experiencias de persecución y violencia institucional.

El documento también reclamó una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y respuestas institucionales frente a los ataques motivados por prejuicios. A estos pedidos se sumaron la declaración de la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia.

La convocatoria reunió a colectivos de distintas provincias que reclamaron medidas concretas para garantizar el acceso a derechos y combatir la discriminación. Durante la lectura del documento y el acto frente al Congreso también se escucharon cánticos contra el presidente Javier Milei y cuestionamientos a las políticas nacionales vinculadas con la diversidad.

Otro de los ejes de la jornada estuvo relacionado con la prevención y el diagnóstico temprano del VIH. AHF Argentina realizó testeos rápidos, gratuitos y confidenciales hasta las 14 en la calle Lima, entre las avenidas Belgrano y Moreno, frente al Ministerio de Salud. La propuesta buscó acercar los controles a la población y promover el acceso a información, preservativos y herramientas de prevención de infecciones de transmisión sexual.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N° 42 sobre la respuesta al VIH y las infecciones de transmisión sexual, en Argentina se notifican cerca de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. El 49% se detecta de manera tardía y el 30% corresponde a personas que llegan a una etapa avanzada, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante.

Por su parte, AHF Argentina señaló que el 30% de los nuevos diagnósticos identificados por la organización durante el último año correspondió a personas que nunca antes se habían realizado una prueba. La entidad también instaló un camión bajo la consigna “Ahora más que nunca”, con dos DJ en vivo y mensajes destinados a reforzar la prevención y combatir el estigma que todavía afecta a quienes viven con VIH.

De esta manera, la 35ª Marcha del Orgullo volvió a reunir a miles de personas en las calles de Buenos Aires, en una jornada donde los espectáculos y las expresiones culturales convivieron con reclamos históricos por igualdad, reconocimiento, acceso a la salud y protección frente a la violencia y la discriminación.