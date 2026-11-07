Claudia Villafañe reveló detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Les tuve que mentir”

La organizadora del evento contó cómo logró mantener en secreto la boda de la cantante y el comunicador, que se celebró el 31 de octubre en una casona del barrio porteño de San Telmo.

Hoy 21:25

“Perdón a todos los que me preguntaron: les tuve que mentir, no podía decir nada”. Con esa frase, Claudia Villafañe reveló cómo hizo para mantener en secreto el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, cuya organización estuvo a su cargo.

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La empresaria contó algunos detalles de la celebración durante su participación en el Women Economic Forum Argentina, donde habló sobre su trayectoria y su trabajo al frente de una empresa dedicada a la organización de eventos.

Villafañe también recordó el intenso ritmo que tuvo durante esos días. El viernes había asistido a un cumpleaños de 50 años y llegó a su casa a las seis de la mañana. Sin embargo, pocas horas después debió salir nuevamente para ponerse al frente de la boda. “El de Lali empezaba temprano, así que a las diez salí de mi casa de vuelta para ir al de Lali. Estaba muerta, no podía más”, relató.

Al explicar cómo trabaja con sus clientes, destacó el acompañamiento permanente durante cada etapa de la celebración. “Yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando desde que empieza a maquillarse, a peinarse la novia o la nena que cumple quince. Y estamos ahí al pie del cañón a que no falte nada”, explicó.

Uno de los principales desafíos de la boda fue preservar la intimidad de la pareja. Para evitar filtraciones, los invitados debían dejar sus teléfonos celulares en fundas especiales al ingresar al lugar. Además, recibieron cámaras descartables para registrar distintos momentos de la fiesta, que luego quedaron en manos de los novios.

El procedimiento fue confirmado por algunos de los asistentes. Agustín “Cachete” Sierra contó: “Llegabas y te metían el teléfono en la bolsita”, mientras que Pauli Vetrano explicó: “Apenas llegabas te daban una funda porque no podías usar el celular. Chicos, yo no tengo una sola foto del casamiento”.

La actriz también contó que los invitados podían utilizar las cámaras descartables dispuestas por la organización. “Te daban camaritas descartables para que vos pudieras sacar y después eso se lo quedaban los novios”, detalló.

De esta manera, Villafañe dio a conocer parte del detrás de escena de una celebración que consiguió mantenerse en reserva hasta su realización, el pasado 31 de octubre, en una antigua casona de San Telmo.