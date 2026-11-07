La SIDE anunció la detención de una persona que amenazó de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de las intimidaciones. La investigación quedó en manos de un juzgado federal de Campana.

Hoy 22:08

Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

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Según informó el organismo de inteligencia a través de un comunicado oficial, la intervención se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades obtuvieron información sobre las intimidaciones dirigidas contra el Sumo Pontífice.

Los datos que permitieron avanzar con la investigación fueron producidos por la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE y posteriormente entregados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, que intervino en el operativo y concretó la detención.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien quedó al frente de la causa para investigar las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.

En su comunicado, la SIDE destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia. Además, señaló que trabaja en la identificación anticipada de posibles riesgos y amenazas para garantizar la seguridad durante la visita del líder de la Iglesia católica.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la persona detenida ni brindaron mayores precisiones sobre el contenido de las amenazas o el medio utilizado para realizarlas.

El episodio se conoció en la antesala de la primera visita oficial de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional dispuso un operativo especial de seguridad que involucra a distintas fuerzas federales y organismos para acompañar las actividades y los desplazamientos del Pontífice.