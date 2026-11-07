Volvieron a internar a Carmen Barbieri: su hijo contó qué problema de salud tiene

La conductora fue ingresada nuevamente en la clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. Federico Bal descartó que tenga COVID y confirmó que atraviesa una infección urinaria. Los médicos siguen controlando su evolución.

08/11/2026

Carmen Barbieri volvió a ser internada este sábado en la clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de atravesar varias complicaciones de salud durante las últimas semanas. La noticia fue confirmada por su hijo, Federico Bal, quien habló desde Costa Rica y brindó detalles sobre el cuadro que presenta la conductora.

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En medio de las versiones que señalaban que podía tratarse de un nuevo contagio de COVID-19, el actor descartó esa posibilidad y aclaró que su madre tiene una infección urinaria. “Tuvo también. Hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre”, expresó Bal al recordar que Barbieri había tenido coronavirus días atrás.

Sobre su estado actual, explicó que los médicos la están controlando y que, si evoluciona favorablemente, podría recibir el alta en los próximos días. “La están controlando” y “en unos días le darán el alta”, fueron las precisiones que compartió el actor sobre la evolución de su madre.

La nueva internación se produce después de un octubre complicado para la conductora, quien había atravesado un cuadro que incluyó broncoespasmo, meningitis y COVID-19. Luego de varios días de reposo, intentó retomar sus actividades laborales en El Nueve, pero volvió a sentirse mal antes de llegar al canal.

En aquella oportunidad, Barbieri contó que había sufrido una baja de presión y fuertes dificultades para respirar. “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había relatado.

La conductora también había explicado que se encontraba débil y que sufrió un mareo cuando estaba por subir al automóvil que debía trasladarla al canal. Finalmente, decidió regresar a su casa y descansar.

A estos problemas de salud se sumó una semana de fuerte carga emocional. El miércoles 4 de noviembre, Carmen Barbieri declaró como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki, en una audiencia en la que se refirió a lo que atravesó su amiga Sandra Domínguez después de las intervenciones quirúrgicas realizadas por el excirujano.

Durante su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, la artista se emocionó al recordar el delicado estado de salud de su amiga. “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra”, sostuvo al salir de la audiencia.

La nueva internación mantiene en alerta a sus seguidores y al ambiente artístico. Mientras permanece bajo observación en la clínica Zabala, su hijo transmitió tranquilidad respecto de su evolución y señaló que los profesionales continúan controlando el cuadro para determinar cuándo podrá regresar a su casa.