Tiene 16 años, ganó dos veces el Mundial de Cálculo Mental y ya suma nueve récords Guinness

Aaryan Shukla es un joven de India que puede resolver operaciones matemáticas en cuestión de segundos. Comenzó a competir internacionalmente a los ocho años y en 2024 obtuvo 819,84 puntos sobre 900 en la Copa Mundial de Cálculo Mental.

Hoy 23:13

Con apenas 16 años, Aaryan Shukla se convirtió en una de las grandes figuras del cálculo mental a nivel internacional. El adolescente nacido en Nashik, en el estado de Maharashtra, India, acumula nueve récords Guinness, ganó dos veces la Copa Mundial de Cálculo Mental y es capaz de resolver operaciones matemáticas complejas en cuestión de segundos.

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Su habilidad comenzó a llamar la atención cuando tenía apenas seis años, cuando sus padres advirtieron su facilidad para trabajar con números. Dos años después, en 2018, representó a India en el Campeonato Abierto de Memoria de Turquía, donde consiguió diez medallas: siete de oro, una de plata y dos de bronce. También estableció dos récords mundiales infantiles, en lo que sería el comienzo de su trayectoria internacional.

Sin embargo, sus mayores conquistas llegaron en 2024, cuando comenzó a establecer marcas reconocidas por Guinness World Records. En febrero de ese año, durante una presentación en el programa italiano Lo Show Dei Record, sorprendió al público al sumar mentalmente 50 números de cinco cifras en apenas 25,19 segundos, una marca que quedó registrada oficialmente.

Meses después, en diciembre, fue invitado a la sede de Guinness en Dubái, donde consiguió establecer seis récords mundiales en una sola jornada. Entre sus hazañas se destacó la suma mental de 100 números de cuatro cifras en 30,9 segundos y de 200 números de cuatro cifras en 1 minuto y 9,68 segundos.

También registró marcas en multiplicaciones y divisiones de números de gran extensión. Entre ellas, logró multiplicar mentalmente dos números de ocho cifras en una serie de diez operaciones en 2 minutos y 35,41 segundos, además de dividir un número de 20 dígitos por otro de diez en una serie de diez ejercicios.

Paralelamente a sus récords, Shukla construyó una carrera destacada en las competencias internacionales. En 2022, cuando tenía apenas 12 años, se consagró campeón de la Copa Mundial de Cálculo Mental, disputada en Paderborn, Alemania, en un torneo que reúne a los 40 mejores especialistas del planeta.

En septiembre de 2024 volvió a quedarse con el título y consiguió los seis trofeos en disputa. Obtuvo 819,84 puntos sobre un máximo de 900 y estableció otros cinco registros mundiales durante la competencia, en la que se enfrentó a especialistas de distintas edades y nacionalidades.

Su marca más reciente llegó en abril de 2026, durante el Campeonato Italiano de Cálculo Mental. Allí consiguió dos nuevos récords Guinness: calculó la raíz cuadrada de diez números de ocho dígitos en 71,22 segundos y resolvió diez divisiones de números de diez dígitos por números de cinco dígitos en apenas 28,81 segundos. De esta manera, elevó a nueve la cantidad de certificaciones mundiales que lleva acumuladas.

Detrás de estos resultados existe una rutina de entrenamiento muy exigente. El propio joven contó que dedica entre cinco y seis horas diarias a practicar, además de cumplir con sus obligaciones escolares.

En declaraciones a Guinness World Records, explicó cómo vive el momento de resolver operaciones complejas a gran velocidad: “Es tan rápido que no puedes pensar, simplemente tienes que hacer los cálculos”. Para mejorar su concentración y mantener el equilibrio entre el estudio y las competencias, también practica meditación Sahaja Yoga.

Su padre, Nitin Shukla, aseguró que la habilidad de su hijo no proviene de una tradición familiar vinculada con las matemáticas. “Somos una familia normal. Aaryan es una persona entre mil millones, pero no creo que seamos una familia de calculistas mentales”, expresó al referirse a las capacidades del adolescente.

Además de competir y establecer nuevas marcas, Aaryan participa en iniciativas destinadas a promover el desarrollo de las habilidades matemáticas. Es uno de los miembros fundadores de la junta directiva de la Asociación Global de Calculistas Mentales (GMCA), donde representa a India y colabora en proyectos vinculados con la educación y el entrenamiento cerebral.

También participó en el Foro Global Misk, en Riad, y fue convocado por el matemático Arthur Benjamin para una actividad del Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York. Su historia incluso llegó a la edición impresa de Guinness World Records 2026, que incluyó su trayectoria en formato de historieta.

Con nueve récords mundiales, dos títulos internacionales y una rutina de entrenamiento que combina matemáticas, estudio y concentración, Aaryan Shukla continúa ampliando sus propios límites y demostrando una capacidad extraordinaria para realizar cálculos mentales.