Tras contar su historia en Diario Panorama, Lucas ya viaja a Santiago para alentar a Central Córdoba

Después de quedarse sin trabajo por una foto con Alan Aguerre mientras cumplía funciones de seguridad en Platense, el hincha recibió el llamado de la dirigencia ferroviaria y este domingo estará en el estadio para enfrentar a Lanús.

Hoy 23:04

La historia de Lucas Nahuel Díaz, el hincha de Central Córdoba que había perdido su trabajo después de sacarse una foto con Alan Aguerre mientras cumplía funciones como personal de seguridad en un partido de Platense, tuvo un giro inesperado. Después de que su situación se conociera a través de Diario Panorama, la dirigencia del Ferroviario se comunicó con él y este sábado emprendió viaje desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero.

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El joven había contado que, mientras trabajaba en el encuentro entre Platense y su equipo, tuvo la oportunidad de fotografiarse con el arquero y recibió una camiseta de Central Córdoba. Sin embargo, luego de que su empleadora viera las imágenes, le comunicó que no volvería a trabajar.

Su historia generó una importante repercusión entre los hinchas ferroviarios y, tras las dos publicaciones realizadas por Diario Panorama para dar a conocer su situación, llegó una respuesta de la institución. La dirigencia de Central Córdoba se comunicó con Lucas y le permitió mantener vivo el vínculo con el club de sus amores.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí. Este domingo podrá cumplir uno de sus deseos: estar en las tribunas del Estadio Único Madre de Ciudades para alentar al Ferroviario en el encuentro frente a Lanús.

Lucas ya se encuentra viajando desde Buenos Aires hacia Santiago del Estero y compartió una fotografía durante el recorrido. En ese contexto, le dedicó un mensaje especial a Diario Panorama por el acompañamiento y la difusión de su historia: “Me saco el sombrero con ustedes”, expresó.

El hincha ferrioviario también quiso agradecer especialmente el acompañamiento de nuestro medio y destacó la importancia que tuvo la difusión de su historia: “Muchas gracias por todo. Ustedes desde el principio fueron, son y van a ser parte de mi testimonio como persona, como hincha y como el 50 % de porteño y santiagueño”.

Además, manifestó su emoción por regresar a la provincia y dejó en claro el cariño que siente por estas tierras: “La mayor parte de mi vida fui, soy y seré feliz hasta el día que Dios me diga: hasta acá llegaste”. También adelantó que espera poder realizar una entrevista para contar lo que realmente siente por Santiago del Estero y por Central Córdoba.