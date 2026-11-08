En detalle: así será el primer día del Papa León XIV en Argentina

El Pontífice arribará a Buenos Aires a las 16.30, procedente de Uruguay, y será recibido por Javier Milei. Durante su primera jornada visitará la Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad, donde mantendrá encuentros con autoridades y representantes de la sociedad civil.

Hoy 06:42

Después de 39 años, un Papa volverá a visitar la Argentina. León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a Buenos Aires para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. Su primera jornada incluirá una recepción oficial, un encuentro con el presidente Javier Milei y una actividad institucional con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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El avión que trasladará al Pontífice partirá desde Montevideo, Uruguay, a las 15.30 y tiene previsto arribar a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Allí se realizará la ceremonia de acogida oficial, que marcará el comienzo de su agenda en territorio argentino.

La llegada se producirá después de una jornada de actividades en Uruguay, donde León XIV celebrará a las 10.30 una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Posteriormente, compartirá un almuerzo con los obispos antes de trasladarse al aeropuerto de Montevideo para emprender viaje hacia Buenos Aires.

Una vez en la Argentina, la primera actividad del Papa será a las 17 en la Plaza San Martín, donde visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Se trata de uno de los puntos históricos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

A las 17.20, León XIV se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Media hora más tarde, a las 17.50, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, en una reunión que tendrá especial relevancia institucional por tratarse del primer encuentro entre ambos en territorio argentino.

La agenda continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde el Santo Padre participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Será la última actividad oficial prevista para este domingo.

La visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para el país: será el primer Pontífice en pisar suelo argentino desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita. El papa Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó a la Argentina durante su pontificado.

El viaje del actual Pontífice se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y visitas pastorales. Luego de su primera jornada en Buenos Aires, el lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora. Ese mismo día partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.