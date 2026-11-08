“Muy felices de que venga”: Juana Viale habló de la visita del Papa León XIV a la Argentina

La nieta de Mirtha Legrand destacó el momento que vive el país por la llegada del Sumo Pontífice.

Hoy 06:32

El rojo fue el protagonista del look que Juana Viale eligió para conducir La noche de Mirtha. La conductora lució un vestido de gala de seda natural, con cristales y un gran tajo lateral que le aportó sensualidad a la propuesta.

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Al comienzo del programa, antes de presentar su vestuario, la actriz se refirió a la llegada del Papa a la Argentina y a los preparativos para recibirlo. “Está todo hace ya casi una semana, todo revolucionado. Es complejo para circular, es complejo para estacionar, es complejo existir”, enumeró con humor. Luego celebró la visita: “Muy felices de que venga”.

A continuación, mostró el diseño de Evangelina Bomparola: un vestido de un solo hombro, con tablas encontradas y un lazo al tono en el cuello. “Muy bonito, muy hermoso, muy delicado”, lo describió. La prenda también le hizo pensar en las próximas fiestas: “Este es para gala directamente, directamente para Navidad, que se acerca”. “Pero bueno, el que se quiera vestir así, si no con dos trapos estamos felices también, ¿eh?”, agregó de inmediato.

Para acompañar el vestido, Juana llevó un semirrecogido con ondas y un maquillaje en tonos lilas y rosados. Al presentar el peinado, bromeó: “Porque yo tengo mucha onda”. Después se enredó al describir los colores elegidos para su rostro: “Me hizo con unos rosas y unos turquesas, lilas… No, turquesas no”. Y remató: “Bueno, mi paleta es muy amplia”.

Luego de compartir el look, Viale contó cómo organiza con Bomparola el vestuario para sus apariciones televisivas. “Es hermoso cómo me viste. Amo a Eva”, expresó. También reconoció que suele hacerle sus pedidos con poco margen: “Yo nunca soy muy de anticipar, entonces le digo todo sobre la marcha y ella tiene todo maravilloso”.

La actualidad fue el eje principal de la mesa, que tuvo como invitados al periodista y conductor Marcelo Longobardi; al escritor, periodista y analista político Jorge Fernández Díaz; al empresario Jorge Brito y al médico Daniel López Rosetti.