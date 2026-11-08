Tragedia en Chile: un choque múltiple dejó 13 muertos y 15 heridos

La fatal colisión tuvo lugar en la denominada “Ruta de la Fruta”, a la altura de la comuna de Santo Domingo, en Valparaíso. Entre las personas heridas hay dos menores de edad y uno de los pacientes se encuentra en grave estado.

Hoy 06:01

Un trágico múltiple choque enlutó el sábado a Chile. Un auto, un camión y un micro colisionaron violentamente, hay 13 muertos y 15 heridos de distinta consideración, entre ellos, dos menores. Ocurrió en la denominada “Ruta de la Fruta”, a la altura de la comuna de Santo Domingo, en Valparaíso.

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Por causas que están siendo investigadas, fuentes policiales confirmaron que la triple colisión ocurrió alrededor de las 9 de este sábado sobre la ruta E-66, a la altura del kilómetro 112,5, en el sector de Atalaya.

Un camión tolva, un micro interurbano y un auto, los protagonistas del desastre. Medios locales informaron que el colectivo cubría el trayecto que une a San Antonio con Navidad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños del fuerte impacto en los tres vehículos.

"Hubo un choque frontal inicial entre el camión y el micro. El auto que venía por detrás del ómnibus no pudo esquivar la violenta colisión y terminó impactando contra el micro", contó César Carreño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.

Y detalló: "El impacto entre los dos vehículos de gran porte fue tan grande que provocó la destrucción casi total de la parte delantera de la unidad que llevaba pasajeros (el micro). Y afectó fatalmente a los conductores y a las personas que viajaban en la parte delantera", confirmó en charla con el sitio local Los Primeros.

"Hay 15 personas que tuvieron que ser hospitalizadas con heridas de distinta magnitud. Una de ellas está muy grave. Además, hay dos niños que resultaron heridos, uno de 3 años, y otro de 11", confirmó Soledad Loyola, delegada presidencial provincial de San Antonio.

Todos los heridos fueron derivados de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Y por orden del Ministerio Público Fiscal, trabajó en el lugar personal especialista de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes montaron un operativo en el lugar para poder dilucidar qué pasó realmente.

Fuentes policiales informaron que el conductor del automóvil particular, que también resultó involucrado en el accidente, recibió el alta médica y deberá prestar declaración como testigo en las próximas horas.

La emergencia movilizó a unos 50 bomberos de Santo Domingo, San Antonio y San Pedro, quienes permanecieron trabajando en la zona para apoyar la recuperación de las personas que estuvieron atrapadas en los vehículos.

Los reportes de los medios locales dan cuenta que la mayoría de las víctimas fatales estaban en el micro interurbano.

La tragedia también tuvo consecuencias en la comuna de Navidad, de donde provenían varios de los pasajeros fallecidos. Por lo pronto, el municipio decretó tres días de duelo comunal y suspendió las actividades recreativas y deportivas previstas.