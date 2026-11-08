Se definieron los octavos de final del Torneo Clausura 2026: todos los cruces y cuándo se juegan

Tras el empate entre Central Córdoba y Lanús, quedó confirmado el cuadro de los playoffs de la Liga Profesional.

Hoy 21:49

El Torneo Clausura 2026 terminó su fase regular y ya tiene definidos los ocho cruces de octavos de final. El empate entre Central Córdoba y Lanús de este domingo permitió confirmar las posiciones finales y los enfrentamientos de la etapa decisiva del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los encuentros se disputarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque la Liga Profesional todavía debe anunciar los días y horarios de cada partido.

Entre los duelos más atractivos aparecen Boca ante Independiente Rivadavia y River frente a Lanús. Además, el cuadro establece que un eventual Superclásico entre Boca y River solo podría darse en la final, mientras que Rosario Central y Newell's podrían cruzarse en semifinales.

Todos los cruces de octavos de final

Parte izquierda del cuadro:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B).

River (4° B) vs. Lanús (5° A).

Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A).

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Parte derecha del cuadro:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A).

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B).

Boca (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B).

Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6° A).

Cuándo se juegan los playoffs del Clausura 2026

Octavos de final: 21 y 22 de noviembre.

21 y 22 de noviembre. Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

fin de semana del 29 de noviembre. Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

fin de semana del 6 de diciembre. Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Las eliminatorias se disputarán a partido único, con localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad durante los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste el empate, habrá definición por penales.

La gran final se celebrará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, también con prórroga y penales en caso de ser necesarios.

El campeón obtendrá un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura, el 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.