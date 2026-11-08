La Municipalidad informó que el lunes feriado se cumplirá con el servicio de recolección de residuos

El municipio confirmó que los recorridos y horarios serán los habituales durante el feriado nacional del 9 de noviembre. Además, informó cómo funcionará la Línea E de transporte eléctrico durante el lunes y martes.

Hoy 21:37

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero comunicó que la recolección de residuos domiciliarias durante el lunes 9 de noviembre, se realizará de manera normal, día feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por lo tanto, el personal municipal y los camiones compactadores desarrollarán sus tareas en los horarios y recorridos habituales establecidos para cada barrio.

La repartición también recordó a los vecinos dejar en los cestos los residuos debidamente embolsados minutos antes del paso de los camiones.

Línea E

Por otro lado, la Línea municipal E de transporte eléctrico de colectivos no prestará servicio el lunes 9, mientras que el martes 10, asueto administrativo, lo hará en los siguientes horarios: mañana, de 08 a 10 horas; mediodía, de 12 a 14 horas; y tarde, de 17:30 a 19:30 horas.