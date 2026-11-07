Central Argentino rescató un empate agónico ante Unión Lugones en Colonia Dora

El Albo igualó 2-2 por la ida de los cuartos de final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 21:18

Central Argentino de La Banda consiguió un valioso empate 2-2 ante Unión Lugones en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputó este domingo en la cancha de Sportivo Dora, en Colonia Dora, departamento Avellaneda.

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El Albo comenzó mejor y abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, mediante Jorge Ellal. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y alcanzó la igualdad a los 33 minutos, con un tanto de Alejandro Bravo.

En el complemento, el partido sufrió una interrupción de aproximadamente 20 minutos, debido a que la ambulancia debió trasladar a un jugador.

Tras la reanudación, Unión Lugones logró dar vuelta el resultado a los 38 minutos del segundo tiempo, gracias a una definición de Carlos Torrez, que puso el 2-1 para el equipo del departamento Avellaneda.

Cuando parecía que el local se quedaba con la victoria, Iván Gómez apareció a los 45 minutos y marcó el 2-2 definitivo para Central Argentino. El gol generó protestas de los jugadores de Unión Lugones, quienes reclamaron una presunta posición adelantada.

Con este resultado, Central Argentino llegará a la revancha con la posibilidad de definir la clasificación ante su gente, en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de La Banda, donde buscará avanzar a la siguiente instancia del certamen.