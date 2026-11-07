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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2026 | 24º
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EN VIVO | Central Córdoba busca cortar la mala racha ante Lanús y cerrar el torneo con una alegría

El Ferroviario enfrentará este domingo al Granate desde las 19.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Juan Carlos Roldán dirigirá de manera interina tras la salida de Sebastián Domínguez.

Hoy 21:57

Central Córdoba buscará despedirse del Torneo Clausura 2026 con una victoria ante Lanús, este domingo, desde las 19.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la última fecha de la Zona A.

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TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Lanús
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