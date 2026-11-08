Dos adolescentes resultaron heridos tras un choque entre una camioneta y una moto en avenida Roca y Rivadavia

El accidente ocurrió este domingo por la tarde. Los menores, de 14 y 15 años, circulaban en una motocicleta y fueron trasladados a centros de salud. La Fiscalía ordenó pericias para esclarecer lo sucedido.

Hoy 19:05

Un violento accidente de tránsito se registró durante la tarde de este domingo en la intersección de avenida Roca y Rivadavia, en la ciudad Capital, donde una camioneta y una motocicleta protagonizaron una colisión que dejó como saldo dos adolescentes heridos.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 15.05 y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por una mujer de 66 años, domiciliada en el barrio Centro, y una motocicleta Honda Wave en la que circulaban dos menores de 15 y 14 años, residentes del barrio Juan Felipe Ibarra.

Según manifestó la conductora de la camioneta ante los efectivos policiales, circulaba por avenida Roca en sentido sur a norte y, al atravesar la intersección, la motocicleta habría cruzado el semáforo en rojo e impactado contra el lateral de su vehículo.

Como consecuencia del choque, los adolescentes cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron lesiones, por lo que fue necesaria la intervención del personal del SEASE.

El menor de 14 años, que presentaba una lesión en una pierna, fue trasladado a un centro asistencial acompañado por su madre. Por su parte, el conductor de la motocicleta, de 15 años, fue derivado en otra ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 2, dependiente de la Departamental 1 Norte, que realizó las actuaciones correspondientes.

La fiscal interviniente, Dra. Eugenia Callegaris, dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos, controles de alcoholemia a los conductores y la realización de pericias por parte de Criminalística y la Planta Verificadora.

Una vez concluidas las diligencias, los rodados podrán ser restituidos a sus titulares registrados. Mientras tanto, las circunstancias del accidente son materia de investigación.