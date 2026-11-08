Milei recordó al papa Francisco junto a León XIV: “El argentino más importante de la historia”

Durante su discurso en cadena nacional, el Presidente rindió homenaje al primer pontífice argentino y destacó su legado espiritual y humano.

Hoy 19:08

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei habló en el Palacio Libertad, y dedicó un tramo de su discurso en cadena nacional a recordar a su antecesor, el papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”.

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Ante la presencia del actual Pontífice, el mandatario evocó la figura de Jorge Bergoglio y se refirió al impacto que dejó su fallecimiento, tanto entre los integrantes de la Iglesia Católica como en quienes profesan otras creencias.

“El argentino más importante de la historia, el primer papa latinoamericano, su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, expresó Milei.

En su homenaje, también destacó la dimensión humana de Francisco y recordó el encuentro que tuvo con él. “Se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el placer de conocer”, manifestó.

Finalmente, el Presidente sostuvo que, aunque el Papa ya no está físicamente, su legado continuará vigente. “Y Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”, concluyó.