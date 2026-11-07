Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil, Norris se quedó con la victoria y Mercedes fue campeón

El piloto argentino de Alpine no logró sumar puntos en Interlagos, pese a avanzar dos posiciones respecto de la largada. Lando Norris ganó una carrera marcada por la lluvia, mientras que Mercedes conquistó el Mundial de Constructores.

Hoy 16:54

Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Interlagos, y volvió a quedarse fuera de la zona de puntos. La victoria fue para Lando Norris (McLaren), escoltado por Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull.

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El piloto argentino de Alpine, que largó desde la 15ª posición, comenzó la competencia con neumáticos intermedios debido a las condiciones de la pista. En las primeras vueltas cayó hasta el 17° lugar, pero recuperó terreno cuando el asfalto comenzó a secarse y el equipo decidió colocarle gomas blandas.

Con un ritmo más competitivo, Colapinto llegó a ubicarse 11° en la vuelta 47, cerca de los puestos que otorgaban puntos. Sin embargo, todavía debía realizar una parada en boxes y terminó retrocediendo hasta el 13° puesto, por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 14°.

En la lucha por la victoria, Norris perdió inicialmente el liderazgo ante Kimi Antonelli, pero aprovechó un trompo del italiano en la vuelta 20 para recuperar la punta. El británico mantuvo el control incluso cuando regresó la lluvia y consiguió un importante triunfo para McLaren.

Uno de los grandes protagonistas fue Max Verstappen, quien protagonizó una destacada remontada desde el 21° puesto de largada hasta la segunda posición, mientras que su compañero Isack Hadjar completó el podio.

La jornada también dejó la consagración de Mercedes como campeón del Mundial de Constructores 2026. El cuarto puesto de George Russell y el quinto de Kimi Antonelli, quien ya había asegurado el campeonato de pilotos, le permitieron a la escudería alemana quedarse con el título a falta de tres fechas.

De esta manera, Colapinto cerró otro fin de semana sin sumar puntos, aunque logró avanzar posiciones en una carrera cambiante, mientras la Fórmula 1 comienza a transitar la recta final de la temporada.