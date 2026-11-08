VIDEO | El insólito trompo de George Russell en boxes que casi provoca un choque en el GP de Brasil

El piloto de Mercedes perdió el control de su monoplaza al salir de boxes, quedó a contramano y obligó a varios competidores a esquivarlo. La peligrosa maniobra ocurrió durante la vuelta 17 en Interlagos.

Hoy 15:22

George Russell protagonizó uno de los momentos más insólitos y peligrosos del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, al realizar un trompo en plena calle de boxes del circuito de Interlagos y quedar con su Mercedes en sentido contrario al de circulación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió durante la vuelta 17 de las 71 previstas, cuando el británico regresaba a la pista después de cambiar los neumáticos intermedios por los blandos, aprovechando la mejora de las condiciones del asfalto.

Sin embargo, Russell perdió el control del monoplaza debido a la falta de temperatura en los neumáticos y terminó completamente cruzado en el pit lane.

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando intentó dar marcha atrás para acomodar el Mercedes. En ese momento, Isack Hadjar, Liam Lawson y Oscar Piastri tuvieron que esquivarlo para evitar una colisión, mientras el británico estuvo a centímetros de impactar contra las protecciones.

Finalmente, Russell consiguió enderezar el auto y reincorporarse a la competencia en la séptima posición, aunque quedó la preocupación por posibles daños en la suspensión.

Desde el equipo Mercedes le transmitieron tranquilidad por radio: “La suspensión luce bien para nosotros”, le comunicaron después de revisar los datos del vehículo.

El episodio quedó registrado por las cámaras de la transmisión y se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la carrera, que en ese momento tenía a Lando Norris como líder.