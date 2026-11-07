EN VIVO | Franco Colapinto afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 con ilusión de sumar

El piloto argentino avanzó dos posiciones en la grilla por las sanciones a otros competidores y buscará remontar este domingo en Interlagos.

Hoy 16:50

Franco Colapinto afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Brasil desde las 14 (hora argentina), en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato mundial.

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El piloto de Alpine largará desde el 15° puesto, luego de avanzar dos posiciones respecto de su resultado original en la clasificación, en la que había terminado 17°. La modificación se produjo por las penalizaciones aplicadas a varios competidores por cambios en sus unidades de potencia.

La clasificación del sábado estuvo marcada por las intensas lluvias en San Pablo, que demoraron el inicio de la actividad durante casi una hora y media. En esas condiciones, Colapinto registró un mejor tiempo de 1m33s327, pero no logró superar el primer corte de la Q1.

Pese a las dificultades, el argentino consiguió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde el 16° lugar.

La pole position quedó en manos de Lando Norris (McLaren), seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes ocuparán las primeras posiciones de la grilla.

Durante las prácticas libres, Colapinto había mostrado un rendimiento alentador al terminar noveno en la primera sesión y undécimo en la segunda, aunque el sábado cayó al 14° puesto en el último entrenamiento.

El argentino buscará aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante las 71 vueltas al circuito de Interlagos, de 4,309 kilómetros de extensión, para avanzar posiciones y volver a sumar puntos con Alpine.

La carrera del Gran Premio de Brasil comenzará este domingo a las 14 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.