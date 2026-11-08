"Abramos el corazón": el mensaje de Bokalic a Santiago del Estero por la llegada del Papa

El arzobispo de Santiago del Estero compartió un mensaje dirigido a toda la comunidad santiagueña en la previa de la llegada de León XIV a la Argentina. Destacó la cercanía del Pontífice con los más humildes y pidió recibir su visita con fe, esperanza y un corazón abierto.

Hoy 13:28

En la antesala de la llegada del papa León XIV a la Argentina, monseñor Vicente Bokalic envió un mensaje especial a todo el pueblo de Santiago del Estero, en el que invitó a recibir al Santo Padre con esperanza, humildad y el corazón abierto.

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A través de sus palabras, el arzobispo destacó el paso del Pontífice por Uruguay y valoró especialmente su cercanía con la gente, su carisma pastoral y los gestos de afecto hacia los sectores más vulnerables.

"Hemos visto muchas imágenes, escuchado sus mensajes, su acercamiento a la gente, su cariño, su carisma de pastor que está cerca de la gente, del pueblo de Dios. Particularmente de los sufrientes", expresó Bokalic.

En ese sentido, manifestó su expectativa por la llegada de León XIV al país y aseguró que sus palabras seguramente invitarán a la reflexión. "El Papa nos sorprende con sus palabras muy profundas, muy sabias, pero al mismo tiempo muy accesibles para todos", señaló.

El mensaje del arzobispo también puso el acento en la misión evangelizadora del Santo Padre y en la importancia de escuchar sus enseñanzas más allá de las diferencias. "No viene a retarnos, no viene a hacer un discurso político, viene a anunciar el Evangelio y su repercusión en la sociedad", remarcó.

Asimismo, convocó a los santiagueños a recibir esta visita como una oportunidad para renovar el compromiso con los valores de la fraternidad, la justicia, la paz y la reconciliación.

"Simplemente les digo: abramos el corazón. Abramos el corazón, porque recibimos esta visita del pastor. Del pastor, del amigo, del hermano, del padre... que nos quiere mucho", expresó en uno de los pasajes más significativos de su mensaje.

Bokalic también tuvo presentes a los sacerdotes, agentes pastorales y a quienes desarrollan su tarea en contextos difíciles, además de extender su saludo a toda la sociedad civil santiagueña.

"Los voy a tener muy presentes a todos en Santiago del Estero", aseguró, al referirse a los distintos momentos que compartirá junto a los obispos durante la visita papal.

Finalmente, expresó su deseo de que la presencia de León XIV ayude a renovar el compromiso comunitario y permita avanzar hacia una sociedad con más igualdad y oportunidades para todos.

"Que el Papa León nos bendiga a todos y que realmente sintamos la alegría y la presencia de Jesús en nuestra vida", concluyó el arzobispo, con un afectuoso saludo para todo el pueblo santiagueño.