Quimilí: hallaron a una mujer muerta al costado de la Ruta Nacional 89

Conmoción. De acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo se encontraba boca abajo y, ante la gravedad del episodio, las autoridades procedieron a preservar el lugar.

Hoy 12:39

El hallazgo se produjo durante la mañana de este domingo, en una zona montuosa ubicada a unos cuatro o cinco kilómetros de la ciudad, en cercanías del barrio San Francisco. La Policía trabaja en el lugar y se aguarda la llegada de autoridades judiciales y peritos de la provincia para avanzar con la investigación.

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Un importante despliegue policial se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 89, a unos cuatro o cinco kilómetros de Quimilí, donde fue encontrada sin vida una mujer en una zona montuosa ubicada a la vera de la ruta.

El hallazgo generó conmoción en la comunidad. De acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo se encontraba boca abajo y, ante la gravedad del episodio, las autoridades procedieron a preservar y perimetrar el escenario para resguardar posibles evidencias.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística de la Policía local, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 12. Asimismo, se aguarda la llegada del fiscal de turno, con intervención de autoridades judiciales de la ciudad Capital, y de un equipo de Criminalística de la Policía de la Provincia.

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Mientras avanzan las actuaciones, trascendieron versiones de vecinos que señalan que una mujer de aproximadamente 30 años no habría dado señales de vida desde la noche del sábado, alrededor de las 22. Según esos comentarios, podría tratarse de una madre de cuatro hijos, aunque hasta el momento no existe una identificación oficial que confirme su identidad.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y serán las autoridades judiciales y los peritos quienes deberán establecer fehacientemente la identidad de la persona fallecida y las circunstancias en las que se produjo el hecho.