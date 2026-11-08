Día de la Tradición en La Banda: invitan a disfrutar de una tarde de música, danza y cultura

La Municipalidad organiza un encuentro abierto a toda la comunidad en la Plaza Belgrano. La actividad comenzará a las 19 y reunirá a artistas, bailarines y artesanos.

Hoy 12:35

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, invita a toda la comunidad a participar de "Tradición en presente", un encuentro para celebrar el Día de la Tradición que se realizará el martes 10 de noviembre, a las 19 horas, en la Plaza Belgrano.

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Bajo la consigna "Lo que somos, lo que compartimos", la propuesta reunirá música, danza, artesanía y comunidad en un mismo espacio, con la idea de reencontrarse con las raíces y las costumbres que forman parte de la identidad bandeña y de toda la región.

Una fecha para honrar nuestras raíces Cada 10 de noviembre se conmemora en todo el país el Día de la Tradición, en homenaje al natalicio de José Hernández, autor del Martín Fierro. La fecha es una oportunidad para valorar el patrimonio cultural que se transmite de generación en generación: la música, el baile, los oficios y las costumbres que construyen la identidad de cada comunidad.

En ese espíritu, el encuentro propone que la tradición sea algo vivo, que se comparte y se renueva en el presente. De allí el nombre elegido: "Tradición en presente". Música, danza y artesanía en la plaza La propuesta convoca a artistas, bailarines y artesanos para ofrecer a los vecinos una tarde de folklore, danza y trabajo artesanal en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

La invitación está abierta a las familias, a los jóvenes y a quienes quieran acercarse a disfrutar de la cultura local. Cultura, turismo y patrimonio al servicio de la comunidad La actividad forma parte del trabajo de la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, a cargo de la Prof. Rosina Baumann, que impulsa propuestas para que los vecinos se encuentren, se reconozcan y se sientan parte de la historia de La Banda.

El objetivo es poner en valor la identidad cultural de la ciudad y fortalecer los espacios de encuentro en los lugares públicos. Con este tipo de iniciativas, la gestión del intendente Llamil Abdala busca que La Banda recupere su protagonismo cultural y turístico, y que cada espacio de la ciudad vuelva a ser un punto de encuentro para los bandeños