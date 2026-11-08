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Policiales

“Los voy a matar a todos”: llegó ebrio y amenazó a su familia con un chuchillo

Termas. La denuncia la radicó la hermana del violento sujeto. Personal de la Comisaría 57 logró demorarlo y trasladarlo a la dependencia policial.

Hoy 11:21

Un violento momento vivió una familia durante la madrugada de este domingo en el barrio Villa Balnearia de Termas de Río Hondo.

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Según la denuncia realizada por Luisa Graciela Paulo (43), se encontraba en su domicilio junto a su pareja y su hija, cuando pasada la una de la madrugada llegó su hermano Luis Heraldo Paulo (41) en estado de ebriedad, el cual sin razón comenzó a insultarlos.

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De la violencia verbal pasó a las amenazas, tomando un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a gritar: “Los voy a matar a todos”, según indicó Luisa a las autoridades policiales.

Tras pedir asistencia a la Policía, el personal llegó al lugar y tras recibir el permiso de la denunciante, ingresaron al inmueble y lograron reducir al violento sujeto. 

Por disposición del fiscal Rafael Zanni, se trasladó al sujeto hasta la Comisaría 57 y además se lleven a cabo una serie de medidas, propias del incidente ocurrido.

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