Icaño - tragedia en la Ruta 34: identificaron a la víctima y a quien lo atropelló

El conductor de un transporte de pasajeros se presentó ante las autoridades. La víctima fue identificada y tenía 19 años. Investigan del causas del siniestro.

Hoy 10:19

Tras el siniestro ocurrido sobre Ruta 34, a la altura del colegio secundario de la localidad, donde perdió la vida un joven, el mismo pudo ser identificado como Joaquín Gabriel Gorosito de 19 años.

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Personal policial y de sanidad tomó conocimiento de un accidente vial alrededor de las dos de la madrugada de este domingo y tras llegar al lugar constataron el deceso del adolescente.

Paralelamente al trabajo en el lugar, el conductor de un transporte de pasajeros arribó hasta la dependencia policial, donde manifestó que había colisionado a una persona.

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Se estableció la identidad del conductor y que había partido desde La Plata, provincia de Buenos Aires y tenía como destino Aguas Blancas en Salta.

Investigación

Por disposición de la fiscal Alejandra Sobrero, se inició una información sumaria, se ordenó el secuestro del colectivo y se dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial de Añatuya. También se ordenó tomar las entrevistas correspondientes.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó tareas de planimetría y registro fotográfico para establecer las circunstancias del siniestro.

Los investigadores buscan determinar si el joven fue embestido en circunstancias accidentales o si existió una decisión voluntaria.