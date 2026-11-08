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“Que nos encontremos unidos”: el deseo de Karina Milei antes de la llegada del Santo Padre

La funcionaria confirmó que finalizaron los preparativos para recibir al Santo Padre y expresó su deseo de que la visita sea una oportunidad de encuentro para el país.

Hoy 10:05

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó que el Gobierno nacional terminó los preparativos para recibir al papa León XIV y destacó la coordinación con la Iglesia y las administraciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba.

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Todo listo para recibir al papa León XIV”, escribió Milei en sus redes sociales. La funcionaria señaló que el trabajo conjunto busca garantizar el desarrollo de la visita del pontífice, que llegará este domingo a Buenos Aires para una agenda de cuatro días en el país.

Además, la hermana del Presidente expresó su deseo de que el viaje sea “una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos”, bajo el lema “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”.

TEMAS Karina Milei Visita del Papa León XIV a la Argentina
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