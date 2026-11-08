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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2026 | 21º
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“Argentina con el Papa”: presentaron la canción oficial para recibir a León XIV

La obra fue elegida en el marco de un Concurso Nacional y será parte de los preparativos para la visita del Santo Padre. Desde la Conferencia Episcopal agradecieron a quienes participaron de la iniciativa.

Hoy 09:57

De cara a la visita de León XIV a la Argentina, se estrenó la canción oficial de su paso por el país. Fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina y se tituló “Argentina con el Papa”, de cara a su visita el 8 de noviembre.

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La pieza fue compartida por el canal oficial de Youtube de la Conferencia, donde detallaron sobre el significado de la obra en este contexto. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, completó el comunicado y la Conferencia hizo mención a sus autores Gabriel y Agustín Moyano Angelini. La letra de la canción dice lo siguiente:

"Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León".

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