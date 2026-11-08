Tras el casting de Daniela Celis, Thiago Medina anunció que también buscará novia: “Voy a poner mis condiciones”

El exparticipante de Gran Hermano compartió un video en sus redes sociales con indirectas a su expareja y anticipó que abrirá una convocatoria para conocer mujeres.

Hoy 09:51

Thiago Medina se grabó junto a su hermana Camilota en el que anunció una inesperada decisión: contó que abrirá un casting para conseguir novia.

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El video llamó la atención porque apareció en medio de la convocatoria que Daniela Celis lanzó para conocer a otro hombre y generó interpretaciones sobre posibles indirectas hacia su expareja.

Las imágenes fueron compartidas por Camilota en sus historias de Instagram. Entre risas, la hermana del exparticipante de Gran Hermano propuso buscarle pareja y él se sumó a la escena para anunciar que tendría sus propios requisitos para elegir a una candidata.

“Está abierto el casting para buscarle novia a mi hermano”, se la escucha decir a Camilota en la grabación. Luego, invitó a sus seguidores a participar: “Si querés ser parte de este casting, mandame mensaje”.

Thiago reaccionó entre risas: “Bue, ¿quién sos?”. Sin embargo, enseguida siguió con la propuesta y adelantó: “Voy a poner mis condiciones, así que ahora les dejo el link acá abajo”.

En otra de las historias, Camilota volvió a hacer referencia a la búsqueda de pareja de su hermano con una frase breve: “Dice que busca novia”.

La publicación apareció mientras Daniela Celis mantiene abierta su convocatoria para conocer hombres. Por ese contexto, el video de Thiago fue interpretado por algunos usuarios como una posible burla hacia la madre de sus hijas.