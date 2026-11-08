Escandaloso final en una velada de boxeo: el ganador hizo un gesto obsceno y desencadenó una batalla campal

Estambul. Mourad Aliev hizo una celebración, tras vencer a Umut Camkıran, que derivó en un escándalo que reunió a aficionados, miembros de ambos equipos, árbitros y seguridad en el ring.

Hoy 09:46

Una pelea multitudinaria estalló tras la victoria de Mourad Aliev sobre Umut Camkiran en Estambul, con personas intercambiando golpes, arrojando sillas y persiguiéndose sobre el ring. El ruso afincado en Alemania se impuso por decisión unánime y ganó el título mundial Plata de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero la atención pasó de inmediato de la definición deportiva a los incidentes posteriores.

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El altercado comenzó después de que se anunciara el triunfo de Mourad Aliev. El boxeador levantó los brazos para celebrar y pareció realizar gestos obscenos hacia las tribunas, lo que provocó una reacción inmediata en el recinto.

Su rival fue el primero que se acercó a reprochárselo, pero posteriormente varios aficionados intentaron acercarse al cuadrilátero para agredir al vencedor. A partir de ese momento, integrantes de las esquinas de ambos boxeadores, árbitros, personal de seguridad y otras personas que estaban alrededor del ring quedaron involucrados en una trifulca que se extendió rápidamente.

Las imágenes difundidas tras el combate mostraron a decenas de personas en medio de empujones, golpes y corridas alrededor del cuadrilátero. También se vio a personas que lanzaban sillas y otros objetos hacia la zona del ring. Quienes intentaron separar a los involucrados también quedaron atrapados en el desorden.

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Durante la pelea posterior al combate, Aliev recibió varios golpes, incluso en la nuca, antes de que pudiera alejarse de la zona de conflicto. La cadena ProBox TV informó que en los incidentes participaron entrenadores, miembros de seguridad y árbitros.

La violencia no quedó reducida al cuadrilátero. Los enfrentamientos se trasladaron a otros sectores del estadio, donde varias personas corrieron detrás de otras mientras continuaban los forcejeos. La situación alteró el cierre de una velada que había tenido como principal atractivo el combate por el cinturón Plata de la división pesada del Consejo Mundial de Boxeo.

Las reacciones en redes sociales apuntaron tanto a los incidentes como a los gestos del ganador. Un usuario escribió: “¡Escenas impactantes en Estambul! Solo cabe esperar que Aliev haya logrado salir del ring relativamente ileso”.

Otro comentario cuestionó la secuencia registrada tras la pelea. “Estas imágenes son degradantes y tristes para el boxeo”, señaló un aficionado. Un tercero afirmó: “Eso se descontroló rápidamente. Y había muchos tramposos allí”.

“Fueron escenas muy desagradables para el deporte, especialmente el gesto de Aliev. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en el deporte y atenta contra los valores del respeto y el juego limpio”, sentenció otro.

Antes de los incidentes, Aliev había superado a Umut Camkiran por decisión unánime en un combate pactado a 12 asaltos. El boxeador vencedor dominó los primeros capítulos con una ventaja física notoria: mide 2,02 metros, 19 centímetros más que el púgil turco.

Camkıran buscó reducir la distancia con desplazamientos y esquivas, aunque tuvo dificultades para superar el alcance de Aliev. El ruso afincado en Alemania logró mantenerlo lejos durante buena parte de la pelea y sumó los rounds iniciales.

El quinto asalto dejó otro momento de tensión. Camkıran lanzó un golpe después de la campana, en una acción que se atribuyó a que no escuchó el sonido por el ruido del público. El árbitro lo penalizó con un punto.

La pelea tomó otro rumbo en los últimos asaltos. Camkıran elevó el ritmo, presionó a Aliev y conectó golpes que sacudieron a su rival. El turco fue en busca de una definición antes del límite durante los dos capítulos finales, pero no consiguió el nocaut.

Aliev resistió con golpes aislados y agarres hasta que sonó la última campana. Los jueces le dieron la victoria y el título vacante del CMB. Para Camkıran, el resultado representó la primera derrota de su carrera profesional, después de llegar invicto con 25 triunfos, 23 de ellos por nocaut.