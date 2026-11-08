Así están los cruces de octavos del Torneo Clausura: Boca tiene rival y River espera

Con cinco enfrentamientos confirmados, los playoffs del torneo comienzan a tomar forma. El último partido de la fase regular, entre Central Córdoba y Lanús, definirá el rival del Millonario y otros dos cruces.

Hoy 09:54

El Torneo Clausura 2026 está a un partido de completar su fase regular y ya tiene cinco cruces confirmados para los octavos de final. Tras la consagración de Boca como campeón de la tabla anual, el Xeneize también aseguró su posición en los playoffs, mientras que River deberá esperar el resultado de Lanús ante Central Córdoba para conocer a su próximo rival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó segundo en la Zona A después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia y enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, séptimo de la Zona B, en La Bombonera.

Por su parte, River finalizó cuarto en la Zona B y, por el momento, su rival sería Lanús. Sin embargo, si el Granate derrota este domingo a Central Córdoba en Santiago del Estero, superará a Defensa y Justicia en la tabla y el Millonario deberá enfrentar al Halcón en el Monumental.

El encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades, programado para las 19.30, también puede modificar otros emparejamientos, ya que Lanús tiene posibilidades de desplazar a Vélez en la clasificación de la Zona A.

Así están los cruces de octavos de final

Partido Enfrentamiento Estado 1 Instituto vs. Huracán Confirmado 2 Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza Confirmado 3 Boca vs. Independiente Rivadavia Confirmado 4 Argentinos Juniors vs. Independiente Confirmado 5 Defensa y Justicia vs. Barracas Central A confirmar 6 Gimnasia La Plata vs. Newell's Confirmado 7 Vélez vs. Belgrano A confirmar 8 River vs. Lanús A confirmar

Los encuentros se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado, por lo que Boca y River tendrán la ventaja de jugar como locales en octavos.

Los ganadores avanzarán a cuartos de final y luego a semifinales, mientras que la final del Clausura se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

En todas las instancias eliminatorias, si hay empate al término de los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

De esta manera, el duelo entre Central Córdoba y Lanús será determinante para terminar de ordenar la llave de playoffs, con River como uno de los principales equipos pendientes de conocer a su rival.