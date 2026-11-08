Alerta en La Plata por un murciélago con rabia: activaron un operativo de vacunación

Los veterinarios municipales instalaron un puesto sanitario en el barrio El Mondongo y realizan recorridos casa por casa. También difundieron recomendaciones sobre cómo actuar ante la presencia de estos animales.

Hoy 10:26

La detección de un murciélago con rabia en El Mondongo activó un operativo sanitario de la Municipalidad de La Plata en el área cercana a las calles 65 y 115. A raíz de esto, los equipos de Zoonosis recorrieron las viviendas del sector y aplicaron de forma gratuita la vacuna antirrábica a perros y gatos.

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El control de foco abarcó el perímetro delimitado por las calles 116 y 3, entre 62 y 66. Durante los recorridos puerta a puerta, el personal municipal relevó la situación de los animales domésticos y recordó a los vecinos la necesidad de sostener al día la inmunización de sus mascotas.

Como parte de la intervención, la comuna instaló un puesto de vacunación en la rambla de 1 y 64. Allí, veterinarios aplicaron dosis sin costo a perros y gatos, por orden de llegada. El caso también impulsó mensajes de prevención entre habitantes del barrio, que compartieron advertencias en grupos vecinales ante la posibilidad de contacto entre las mascotas y los murciélagos infectados.

Según la información publicada por el medio platense 0221, la aparición del animal se produjo en una etapa del año en la que crece la actividad de los murciélagos. Las temperaturas de primavera favorecen sus desplazamientos y la formación de colonias reproductivas.

Estos mamíferos pueden refugiarse en árboles, techos, grietas, aleros y taparrollos de persianas, por lo que es habitual que aparezcan en casas y edificios. Su presencia, sin embargo, no implica por sí sola que estén enfermos.

La rabia es una enfermedad viral que afecta a mamíferos y puede transmitirse a través de la saliva de animales infectados, principalmente por mordeduras. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no manipular murciélagos, en especial si se encuentran caídos, no pueden volar o aparecen durante el día.

En este sentido, remarcaron que la principal medida de prevención es mantener vigente la vacuna antirrábica de perros y gatos. Debe aplicarse desde los tres meses de edad y renovarse cada año durante toda la vida del animal.

De la misma manera señalaron que, si una persona sufrió una mordedura, un arañazo o tuvo contacto directo con el animal, debe lavar la zona de inmediato con abundante agua y jabón y concurrir a un centro de salud.

Cabe recordar que la vacunación antirrábica protege a perros y gatos ante una eventual exposición al virus y, a la vez, reduce el riesgo para las personas que conviven con ellos. Por ese motivo, constituye una medida de salud pública: limita las posibilidades de que la enfermedad llegue a humanos a través de animales domésticos.

A nivel mundial, cerca del 95% de los casos de rabia en personas se vinculan con mordeduras de perros y cuatro de cada diez víctimas son niños. Esa proporción explica la importancia de sostener la prevención aun en zonas donde la circulación canina del virus se encuentra controlada.

Ante la sospecha de que un perro o un gato tuvo contacto con un murciélago, se debe actuar sin demora. No es recomendable esperar cambios de conducta o la aparición de síntomas, ya que las medidas posteriores a la exposición dependen de la evaluación veterinaria y del esquema de vacunación del animal.

La primera recomendación es consultar de inmediato a un veterinario e informar si la mascota tiene la vacuna vigente. También es conveniente describir, en la medida de lo posible, las circunstancias del contacto.

El virus de la rabia, perteneciente al género Lyssavirus, se transmite principalmente mediante la mordedura de un animal infectado. Tras un período de incubación que suele durar entre dos y tres meses, aunque puede extenderse hasta un año, la enfermedad puede avanzar hacia un cuadro neurológico que resulta casi siempre irreversible.

Entre los primeros signos se encuentran la fiebre, el dolor en la zona de la herida y alteraciones en la sensibilidad. En etapas posteriores pueden aparecer confusión, agitación, hipersensibilidad y, en los casos más avanzados, parálisis.