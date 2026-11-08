Investigan posible femicidio en el caso de la mujer hallada muerta al lado de la Ruta 89

Quimilí. El cuerpo hallado en una zona de malezas, presentaba numerosos golpes. Se trataría de Luján Sosa. La justicia se encuentra investigando.

Hoy 13:29

La justicia se encuentra investigando lo que sería un nuevo femicidio en la provincia.

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El cuerpo hallado durante la mañana de este domingo a la vera de la Ruta 89, en la ciudad de Quimilí, presentaba múltiples golpes y una publicación en Facebook indicaba que la víctima se trataría de Luján Sosa.

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Entre los sospechosos se nombró a su expareja, pero también cobró fuerzas el vínculo que habría mantenido con un hombre que hace poco habría arribado a la ciudad proveniente de Buenos Aires.