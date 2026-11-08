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El Papa León XIV se despidió de Uruguay y crece la expectativa por su llegada a Buenos Aires

Después de la misa en Florida, el Sumo Pontífice regresará a Montevideo para participar del acto de despedida en el aeropuerto de Carrasco. Esta tarde continuará su viaje hacia la Argentina.

Hoy 13:24

El papa León XIV concluirá este domingo su visita a Uruguay y viajará hacia la Argentina, segunda escala de su gira apostólica por Sudamérica y se trasladará a Montevideo para cumplir con las últimas actividades de su agenda antes de partir hacia Buenos Aires.

Su llegada marcará el inicio de la etapa argentina de una gira que comenzó el viernes en Uruguay y continuará durante los próximos días. En Buenos Aires, el Papa será recibido oficialmente y tendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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