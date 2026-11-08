El Papa León XIV se despidió de Uruguay y crece la expectativa por su llegada a Buenos Aires

Después de la misa en Florida, el Sumo Pontífice regresará a Montevideo para participar del acto de despedida en el aeropuerto de Carrasco. Esta tarde continuará su viaje hacia la Argentina.
El papa León XIV concluirá este domingo su visita a Uruguay y viajará hacia la Argentina, segunda escala de su gira apostólica por Sudamérica y se trasladará a Montevideo para cumplir con las últimas actividades de su agenda antes de partir hacia Buenos Aires.
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La ceremonia oficial de despedida está prevista para las 15:10 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, según el programa difundido por el Vaticano. Quince minutos después, a las 15:30, León XIV partirá en avión hacia Buenos Aires, donde tiene previsto arribar a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery.
Su llegada marcará el inicio de la etapa argentina de una gira que comenzó el viernes en Uruguay y continuará durante los próximos días. En Buenos Aires, el Papa será recibido oficialmente y tendrá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.