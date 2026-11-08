Detención de un menor armado en Catamarca tras agresión a policías

Un adolescente de 16 años fue detenido en Catamarca tras intentar agredir a policías con un arma blanca durante un operativo en el barrio 50 Viviendas Norte.

Hoy 15:18

En un operativo policial realizado en la madrugada de este sábado, un adolescente de 16 años fue detenido en la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca después de intentar agredir a los agentes con un arma blanca. El suceso tuvo lugar pasadas las 04:30, cuando efectivos de la Comisaría Décima Tercera respondieron a una situación de emergencia en un domicilio del barrio 50 Viviendas Norte.

La intervención se complicó, lo que llevó a los agentes a solicitar apoyo del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte). Al llegar al lugar, el menor mostró una reacción hostil y presuntamente intentó atacar a los oficiales con un cuchillo. Gracias a la rápida respuesta táctica de las fuerzas de seguridad, la situación fue controlada sin que ningún oficial resultara herido de gravedad.

Como parte de las diligencias habituales, el arma blanca utilizada por el adolescente fue asegurada y se encuentra bajo secuestro preventivo para ser sometida a las pericias correspondientes. Las autoridades policiales han tomado medidas necesarias en cuanto a la seguridad y el seguimiento del caso.

Después del procedimiento, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Penal Juvenil, que ha comenzado a impartir directrices sobre la situación legal del menor implicado en el incidente. La Fiscalía se encargará de determinar las medidas tutelares que se deben adoptar y la continuidad de las investigaciones pertinentes.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la formación y preparación de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo, así como la necesidad de protocolos claros para la intervención en casos que involucran a menores. La colaboración entre diferentes unidades de policía es fundamental para garantizar la seguridad pública y la integridad de los agentes.

Las autoridades continúan trabajando en la evaluación de este caso y en la implementación de estrategias adecuadas para prevenir futuros incidentes similares. La violencia y el uso de armas en contextos de menores de edad es un tema de preocupación creciente que requiere atención urgente.