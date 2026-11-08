Una misa multitudinaria y un recorrido de 3 kilómetros: así será el gran encuentro del papa León XIV con los argentinos

El Sumo Pontífice encabezará este lunes 9 de noviembre una celebración histórica en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia comenzará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles y contará con un importante operativo de seguridad.

Hoy 15:30

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos más importantes este lunes 9 de noviembre, cuando el Pontífice encabece una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La celebración reunirá a miles de fieles y contará con la participación de 120 obispos sobre el escenario principal.

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Antes de comenzar la ceremonia, el Santo Padre realizará un recorrido de aproximadamente tres kilómetros en papamóvil, que le permitirá acercarse a los peregrinos que se congreguen para recibirlo. El trayecto comenzará alrededor de las 10 de la mañana, en la zona del túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros.

El vehículo avanzará a una velocidad estimada de 5 kilómetros por hora, con el objetivo de que el Papa pueda saludar a los fieles ubicados a lo largo del recorrido. El desplazamiento finalizará en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, donde estará preparado el altar para la celebración religiosa.

La misa comenzará a las 11.30 y tendrá como escenario uno de los espacios más emblemáticos de Buenos Aires, donde también celebró una ceremonia multitudinaria Juan Pablo II durante su visita de 1982.

El altar principal contará con la presencia de 120 obispos, quienes acompañarán a León XIV durante la celebración eucarística. Además, se dispondrá de una estructura especial para el desarrollo de la ceremonia y la participación de las autoridades eclesiásticas.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades organizaron un amplio operativo con vallados, controles de acceso y restricciones al tránsito en distintos sectores de Palermo. También se habilitarán puntos específicos de ingreso y egreso para ordenar la circulación de los peregrinos.

La celebración será uno de los acontecimientos centrales de la histórica visita de León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros con fieles en Buenos Aires, Córdoba y Luján.