El cronograma de la Selección Argentina para su primer amistoso en el post Messi

La Albiceleste se enfrentará a Uruguay el próximo viernes a las 20 en La Bombonera y el plantel ya conoce su calendario de actividades.

Hoy 15:27

La Selección Argentina se prepara para comenzar una nueva etapa sin Lionel Messi, quien disputó su último partido con la camiseta albiceleste el pasado 6 de octubre ante Benín. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos internacionales durante la fecha FIFA de noviembre.

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El primer compromiso será el viernes 13 de noviembre, desde las 20, frente a Uruguay en La Bombonera. Posteriormente, Argentina se medirá con Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La AFA dio a conocer el cronograma de actividades para la preparación del primer encuentro. Los futbolistas convocados arribarán al país durante el lunes 9, mientras que el martes comenzarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza.

El cronograma de la Selección Argentina

Lunes 9 de noviembre: llegada de los futbolistas convocados, sin entrenamiento.

llegada de los futbolistas convocados, sin entrenamiento. Martes 10 de noviembre, 10.00: primera práctica a puertas cerradas.

primera práctica a puertas cerradas. Miércoles 11 de noviembre, 17.00: entrenamiento abierto a la prensa.

entrenamiento abierto a la prensa. Jueves 12 de noviembre, 17.00: última práctica a puertas cerradas. Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, con horario a confirmar.

última práctica a puertas cerradas. Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, con horario a confirmar. Viernes 13 de noviembre, 20.00: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera.

Las novedades de la convocatoria

Entre los 28 jugadores citados se destaca el primer llamado de Aaron Anselmino, defensor surgido de Boca que actualmente juega en Chelsea. También regresan Gonzalo Montiel y Mariano Trolio.

Otra de las novedades es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez, quien continúa recuperándose de una fractura de mandíbula y todavía no volvió a jugar con Chelsea.

Por otro lado, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron fuera de la convocatoria, al igual que los lesionados Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González.

Tampoco estarán disponibles Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes deben cumplir las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España.

De esta manera, Scaloni comenzará a probar alternativas en una Selección Argentina que inicia un nuevo ciclo sin su máximo referente, con dos compromisos que servirán para evaluar futbolistas y continuar con el recambio del plantel.