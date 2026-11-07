EN VIVO | Quimsa quiere extender su gran momento recibiendo a Instituto en el estadio Ciudad

La Fusión, líder de la Liga Nacional con siete victorias consecutivas, recibirá este domingo al conjunto cordobés desde las 20.30.
Quimsa afrontará este domingo un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet, cuando reciba a Instituto de Córdoba desde las 20.30 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de defender su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.
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