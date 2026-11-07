EN VIVO | Quimsa quiere extender su gran momento recibiendo a Instituto en el estadio Ciudad

La Fusión, líder de la Liga Nacional con siete victorias consecutivas, recibirá este domingo al conjunto cordobés desde las 20.30.

Hoy 19:56

Quimsa afrontará este domingo un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet, cuando reciba a Instituto de Córdoba desde las 20.30 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de defender su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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