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Muerte de una joven en Quimilí: la Policía demoró a un tío de la víctima en el marco de la investigación

Un hombre mayor de 50 años fue demorado como principal sospechoso del femicidio. La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo a la vera de la Ruta Nacional 89.

Hoy 14:17

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el hombre había llegado desde Buenos Aires hace aproximadamente un mes. La víctima, Luján Sosa, habría vivido anteriormente junto a él durante cerca de un año en esa provincia, pero posteriormente regresó a Quimilí.

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Según los testimonios recogidos entre familiares y vecinos, el hombre habría regresado recientemente con la intención de llevarla nuevamente a Buenos Aires para vivir juntos.

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Esta situación, sumada a referencias sobre presuntos antecedentes de episodios violentos que fueron mencionados por personas del entorno, habría despertado sospechas entre familiares y vecinos, quienes pusieron su atención sobre el hombre.

Por el momento, se aguarda el avance de las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias de la muerte y determinar las posibles responsabilidades. La persona demorada permanece vinculada a la investigación, sin que ello implique una atribución de responsabilidad penal.

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